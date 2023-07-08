Байден заявил о готовности дать Украине гарантии по примеру Израиля

Байден: Украина не готова к членству в НАТО, но США могут дать ей гарантии как у Израиля

Президент США заявил о неготовности Украины к членству в НАТО, в том числе из-за требований «в части демократизации». Тем не менее он предложил предоставить Киеву гарантии безопасности по типу израильских

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Украина пока не готова к вступлению в НАТО, однако США могут дать ей гарантии безопасности по типу Израиля, заявил в интервью CNN президент США Джо Байден.

По мнению президента США, ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО преждевременно, потому что «есть другие требования, в том числе в части демократизации». «Украина не готова к членству в НАТО сейчас. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас. <...> Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО», — заявил Байден.

Так, после начала «мирного процесса» США могут предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля, отметил американский президент.

Израиль не входит в НАТО, однако является крупнейшим союзником США в ближневосточном регионе, наряду с Саудовской Аравией. В 1999 году правительство США подписало с Израилем Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым оно обязалось предоставлять Израилю военную помощь на миллиарды долларов ежегодно. Кроме того, единственными иностранными военными объектами на территории Израиля являются базы США.

В середине июня газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США также сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без членства к НАТО. По данным газеты, эта модель подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности», однако обязательства перед Киевом будут «практически наверняка менее долгосрочными». В Киеве подтвердили достоверность этих сведений.

Киев еще в сентябре предлагал собственный проект гарантий безопасности, в котором на роль гарантов были предложены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция. В качестве ключевых гарантий в документе были названы инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача ей разведывательных данных и подготовка Вооруженных сил республики под эгидой ЕС и НАТО.

В мае президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Байденом отметилважность предоставления стране гарантий безопасности до вступления в НАТО. Он также говорил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Киев ждет от блока «четкий сигнал» о том, что страну примут в блок.

В Кремле неоднократно заявляли, что считают вхождение Украины в состав НАТО опасным для России и что, если это произойдет, Москве придется принять контрмеры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недопущение Киева в альянс остается одной из целей спецоперации.