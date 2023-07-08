Байден заявил о готовности дать Украине гарантии по примеру Израиля
Украина пока не готова к вступлению в НАТО, однако США могут дать ей гарантии безопасности по типу Израиля, заявил в интервью CNN президент США Джо Байден.
По мнению президента США, ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО преждевременно, потому что «есть другие требования, в том числе в части демократизации». «Украина не готова к членству в НАТО сейчас. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас. <...> Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО», — заявил Байден.
Так, после начала «мирного процесса» США могут предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля, отметил американский президент.
Израиль не входит в НАТО, однако является крупнейшим союзником США в ближневосточном регионе, наряду с Саудовской Аравией. В 1999 году правительство США подписало с Израилем Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым оно обязалось предоставлять Израилю военную помощь на миллиарды долларов ежегодно. Кроме того, единственными иностранными военными объектами на территории Израиля являются базы США.
В середине июня газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США также сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества без членства к НАТО. По данным газеты, эта модель подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности», однако обязательства перед Киевом будут «практически наверняка менее долгосрочными». В Киеве подтвердили достоверность этих сведений.
Киев еще в сентябре предлагал собственный проект гарантий безопасности, в котором на роль гарантов были предложены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция. В качестве ключевых гарантий в документе были названы инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача ей разведывательных данных и подготовка Вооруженных сил республики под эгидой ЕС и НАТО.
В мае президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Байденом отметилважность предоставления стране гарантий безопасности до вступления в НАТО. Он также говорил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Киев ждет от блока «четкий сигнал» о том, что страну примут в блок.
В Кремле неоднократно заявляли, что считают вхождение Украины в состав НАТО опасным для России и что, если это произойдет, Москве придется принять контрмеры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недопущение Киева в альянс остается одной из целей спецоперации.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до начала конфликта на Украине, Россия направила свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО. Москва требовала не расширять альянс на восток, в том числе отказаться от принятия в его состав бывших республик СССР, а также не размещать военные базы на постсоветском пространстве. В январе состоялась серия переговоров, но сторонам не удалось достичь соглашения.
24 февраля 2022-го президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Президент утверждал, что Россия «не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины», и что «столкновение России с этими силами неизбежно». «Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать», — говорил он.
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