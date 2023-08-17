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Страны Балтии присоединились к декларации G7 по безопасности Украины

Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации о гарантии безопасности и помощи
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Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации стран «Большой семерки» о гарантиях безопасности и помощи Украине, сообщила пресс-служба правительства Литвы.

«Мы, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы, выражаем непоколебимую поддержку и солидарность народу и правительству Украины», — говорится в заявлении.

Представители стран Балтии отметили, что они на стороне Украины с первого дня военной операции России и продолжат поддерживать страну «до победы».

Премьер-министры подчеркнули, что «только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности» и они поддержат страну «на ее пути к скорейшему вступлению в Североатлантический союз», а также в Евросоюз.

В G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны — участницы «Большой семерки» приняли совместную декларацию о безопасности Украины. Ее цель — помочь Киеву с развитием военно-промышленного комплекса, разведданными и киберзащитой.

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Страны G7 обязались работать над укреплением экономической стабильности Украины и оказывать стране техническую и финансовую поддержку, чтобы Киев смог реализовать необходимые для вступления в ЕС и НАТО реформы.

В декларации также отмечено, что другие страны, которые желают помочь Украине, могут присоединиться к ней в любое время.

Москва назвала предоставление «Большой семеркой» гарантий безопасности Украине «чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным». В Кремле подчеркнули, что это чревато негативными последствиями в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

Теги
Литва Латвия Эстония G7
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