Кадыров исключил отпуска для силовиков во время военной операции

Глава Чечни Рамзан Кадыров исключил уход в отпуска силовиков, пока идет военная операция на Украине. Об этом он написал в Telegram.

«Тема проводимой специальной военной операции в Донбассе была главной в ходе моей встречи с командирами силовых подразделений ЧР. Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — сообщил он в Telegram.

Кадыров отметил, что ни один военнослужащий, независимо от звания, «не имеет морального права» думать об отдыха, «когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела». «Сегодня каждый военнослужащий должен как никогда четко осознавать свою ответственность перед страной», — убежден он.

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