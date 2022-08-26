СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о сборе достаточного объема доказательств о совершении военных преступлений главой Чечни Рамзаном Кадыровым, говорится на сайте ведомства.
Аналогичное обвинения выдвинуты против Даниила Мартынова (заместителя главы управления Росгвардии по Чечне) и Хусейна Межидова (командира батальона «Юг»).
«Задокументировано, что в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», — утверждается в сообщении СБУ.
В досудебном расследовании задействованы СБУ, Национальная полиция и Генпрокуратура Украины, рассказали в украинской спецслужбе.
РБК обратился за комментарием к министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву.
«Определите место, куда нам явиться, мы с удовольствием к вам приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале в ответ на расследование СБУ.
«Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной операции и буду освобождать тех людей, которых вы мучили и издевались все эти годы. И если бы меня спросили, то я давно бы забрал бы Киев», — добавил он.
Кадыров также указал, что Мартынов работает в МЧС, а не в Росгвардии. В мае глава Чечни говорил о его участии в спецоперации, с 2017 года Мартынов занимал замначальника чеченского управления Федеральной службы войск Нацгвардии, сейчас он советник главы МЧС и, по данным источников РБК, рассматривается в качестве кандидата на должность замминистра. Что касается Межидова, то он принимал участие в спецоперации и сейчас «готовится к новому штурму», заявил Кадыров.
Россия ведет спецоперацию на Украине с конца февраля. В марте в зону проведения приезжал глава Чечни Рамзан Кадыров. В июле он называл своей приоритетной задачей в ходе спецоперации уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни. «Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике», — говорил он. Глава Чечни также выражал надежду, что президент России Владимир Путин отдаст приказ о ликвидации боевиков и отправит на выполнение этой задачи чеченское подразделение.
В спецоперации на Украине принимают участие чеченские военнослужащие, в частности бойцы спецподразделения «Ахмат», которые после взятия под контроль Луганской народной республики вернулись домой и был представлены к наградам. Также в спецоперации на Украине участвуют добровольцы из Чечни, об отправке очередной такой группе Кадыров сообщал в середине августа. До этого он говорил, что в Чечне готовы к отправке на Украину 9 тыс. бойцов и еще 10 тыс. находятся в резерве.