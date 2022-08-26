Бастрыкин поручил завести дело из-за преследования Кадырова на Украине

СК назвал решения СБУ незаконными, «принятым по надуманным основаниям и противоречащими закону». Следователи установят тех, кто принимал решение об уголовном преследовании россиян

Александр Бастрыкин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против должностных лиц Службы безопасности Украины из-за решения об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается в Telegram-канале CК.

«Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову», — говорится в сообщении.

26 августа СБУ заявила, что собрала достаточно доказательств о совершении военных преступлений Кадыровым. «В феврале—марте 2022-го Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций», — говорилось в сообщении украинского ведомства.

Украинская спецслужба выдвинула аналогичные обвинения против Даниила Мартынова (заместителя главы управления Росгвардии по Чечне) и Хусейна Межидова (командира батальона «Юг»).



Кадыров после этого заявил, что «с удовольствием приедет и разберется, кто преступник, кто убийца, кто террорист». Глава Чечни отметил, что Мартынов работает в МЧС, вместе с Межидовым они, «наоборот, защищали стариков и женщин».

СК назвал решения СБУ в отношении всех троих заведомо незаконными, «принятыми по надуманным основаниям и противоречащими закону». Ведомство также пообещало установить конкретных должностных лиц, принявших решения о привлечении россиян к уголовной ответственности.

Военная операция на Украине. Онлайн Политика

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В ней участвуют чеченские военнослужащие, в частности бойцы спецподразделения «Ахмат», которые после взятия под контроль ЛНР были представлены к наградам в России. Также в спецоперации участвуют добровольцы из Чечни. Сам Кадыров в марте приезжал в зону боевых действий.