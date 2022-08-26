Бастрыкин поручил завести дело из-за преследования Кадырова на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 15:53
Аналитики ЦБ раскритиковали предложенное Минфином бюджетное правило Экономика, 18:32
«Ъ» узнал о задержании сотрудника структуры ФСО по делу о хищениях Общество, 18:30
Токен Celsius обвалился на 70% за 10 дней. Что будет с проектом дальше Крипто, 18:24
Подоляк назвал «смертным приговором» для Украины переговоры с Россией Политика, 18:22
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:19
Глава РПЛ заявил о «пугающей посещаемости» после введения Fan ID Спорт, 18:05
Секреты успеха в «Яндекс.Директ» для b2b: подробная инструкция Pro, 17:57
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:56
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech из-за нарушения патентных прав Общество, 17:53
Фондовые индексы США упали после слов главы ФРС о «причинении боли» Инвестиции, 17:50
У берегов Филиппин загорелось пассажирское судно Общество, 17:42
Цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3500 за 1 тыс. кубометров Инвестиции, 17:39
Что нужно изменить в работе с закупками прямо сейчас Pro, 17:36
«Классика и качество всегда выигрывают»: Алена Долецкая о трендах в моде РБК и Charuel, 17:33
Военная операция на Украине ,  

Бастрыкин поручил завести дело из-за преследования Кадырова на Украине

СК: Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за уголовного преследования Кадырова СБУ
СК назвал решения СБУ незаконными, «принятым по надуманным основаниям и противоречащими закону». Следователи установят тех, кто принимал решение об уголовном преследовании россиян
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против должностных лиц Службы безопасности Украины из-за решения об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается в Telegram-канале CК.

«Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову», — говорится в сообщении.

Кадыров в ответ на обвинения СБУ предложил «приехать и разобраться»
Политика
Рамзан Кадыров

26 августа СБУ заявила, что собрала достаточно доказательств о совершении военных преступлений Кадыровым. «В феврале—марте 2022-го Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций», — говорилось в сообщении украинского ведомства.

Украинская спецслужба выдвинула аналогичные обвинения против Даниила Мартынова (заместителя главы управления Росгвардии по Чечне) и Хусейна Межидова (командира батальона «Юг»).

Кадыров после этого заявил, что «с удовольствием приедет и разберется, кто преступник, кто убийца, кто террорист». Глава Чечни отметил, что Мартынов работает в МЧС, вместе с Межидовым они, «наоборот, защищали стариков и женщин».

СК назвал решения СБУ в отношении всех троих заведомо незаконными, «принятыми по надуманным основаниям и противоречащими закону». Ведомство также пообещало установить конкретных должностных лиц, принявших решения о привлечении россиян к уголовной ответственности.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Инструкции
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В ней участвуют чеченские военнослужащие, в частности бойцы спецподразделения «Ахмат», которые после взятия под контроль ЛНР были представлены к наградам в России. Также в спецоперации участвуют добровольцы из Чечни. Сам Кадыров в марте приезжал в зону боевых действий.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
Рамзан Кадыров СБУ Украина уголовное дело СК Александр Бастрыкин

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
Политика
Кадыров в ответ на обвинения СБУ предложил «приехать и разобраться»
Политика
Кадыров предложил объявить Зеленскому кровную месть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter