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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров опубликовал видео с допросом пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram двухминутный видеоролик, на котором, по его словам, запечатлены украинские пленные.

Как утверждает Кадыров, пленные «охотно отвечают на вопросы» и передают чеченскому батальону «Ахмат» «столько информации, что обрабатывать ее времени нет».

В ролике фигурируют два человека; голос за кадром спрашивает у мужчин, как их зовут, откуда они, где расположены их силы, какое у них вооружение и оборудование.

Россия и Украина 27 раз обменялись пленными
Политика
Александр Фомин

13 августа российское Минобороны опубликовало видео с украинскими пленными — морскими пехотинцами и бойцами нацгвардии, которые, по утверждению ведомства, добровольно сложили оружие и сдались, а также отказались возвращаться на родину.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

С начала военной операции на Украине 24 февраля российские власти несколько раз отчитывались об украинских пленных, при этом не раскрывая число россиян, попавших в плен. В частности, 7 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего сдались около 6,5 тыс. украинских военных. С начала боевых действий Москва и Киев несколько раз обменивались пленными. Последний обмен, о котором сообщила Москва, состоялся в конце июня, он прошел в формате 144 на 144.

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