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Кадыров попросил Путина «не затягивать» спецоперацию на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента России Владимира Путина «не затягивать» специальную военную операцию на Украине и дать возможность российским военным ее закончить. Об этом Кадыров заявил в своем Telegram-канале, комментируя обвинения СБУ в военных преступлениях.

«Я еще раз очень прошу верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию», — заявил глава Чечни.

СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
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Рамзан Кадыров

Он также выразил мнение, что, если «из мирового сообщества 15% против нас», то это не значит, что «весь мир против нас». «Эти 15% мы можем быстро усмирить. Абсолютно никаких проблем нет», — сказал Кадыров в опубликованном голосовом сообщении.

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Военная операция на Украине Рамзан Кадыров Чечня
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