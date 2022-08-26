Кадыров попросил Путина «не затягивать» спецоперацию на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента России Владимира Путина «не затягивать» специальную военную операцию на Украине и дать возможность российским военным ее закончить. Об этом Кадыров заявил в своем Telegram-канале, комментируя обвинения СБУ в военных преступлениях.

«Я еще раз очень прошу верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию», — заявил глава Чечни.

Он также выразил мнение, что, если «из мирового сообщества 15% против нас», то это не значит, что «весь мир против нас». «Эти 15% мы можем быстро усмирить. Абсолютно никаких проблем нет», — сказал Кадыров в опубликованном голосовом сообщении.

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