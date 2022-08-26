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Кадыров в ответ на обвинения СБУ предложил «приехать и разобраться»

Глава Чечни Кадыров в ответ на обвинения предложил СБУ выбрать место и «разобраться»
Глава Чечни заявил о готовности «приехать и разобраться, кто преступник, кто убийца, кто террорист». СБУ ранее обвинила Кадырова в личном планировании отдельных военных операций чеченских подразделений
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к Службе безопасности Украины (СБУ), после того как та обвинила его в военных преступлениях.

«Господа эсбэушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист», — говорит Кадыров в опубликованном в его Telegram-канале голосовом сообщении. Он подчеркнул, что «участвовал, участвует и будет участвовать» в российской спецоперации на Украине. По словам главы республики, будь его воля, он давно уже «забрал бы Киев», и «Зеленский и тому подобные были бы в подвале уже на допросах».

СБУ ранее заявила, что в феврале—марте 2022 года Кадыров «лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, <...> отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей». В совершении военных преступлений также обвинили Даниила Мартынова (заместителя главы управления Росгвардии по Чечне) и Хусейна Межидова (командира батальона «Юг»).

СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
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Рамзан Кадыров

Они, по словам Кадырова, «наоборот, защищали стариков и женщин». Глава Чечни отметил, что Мартынов сейчас «работает в МЧС» (в июне источники РБК сообщали, что его кандидатура рассматривается на должность замминистра чрезвычайных ситуаций, а в одном из августовских сообщений на сайте министерства Даниил Мартынов упоминается как советник главы МЧС).

Кадыров в очередной раз попросил президента Владимира Путина дать чеченцам возможность «закончить спецоперацию». Он поблагодарил президента за то, что тот дал «больше 5 тыс. дополнительно бойцов, полностью со всем спецоружием», и посоветовал «ждать сюрпризов».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ней участвуют чеченские военнослужащие, в частности бойцы спецподразделения «Ахмат», которые после взятия под контроль ЛНР вернулись домой и были представлены к наградам. Также в спецоперации участвуют добровольцы из Чечни. Сам Кадыров в марте приезжал в зону боевых действий.

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Рамзан Кадыров Чечня Украина СБУ

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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