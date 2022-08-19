Кадыров предложил объявить Зеленскому кровную месть

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы объявить кровную месть, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram.

«Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы», — заявил глава Чечни.

Кровная месть, по словам Кадырова, это «единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства», а не «пережиток средневековья». По его словам, она позволяет свести на нет возможность умышленного убийства.

Кадыров уже высказывался о личности и действиях Зеленского после начала российской спецоперации на Украине. Так, в начале марта он дважды призывал украинского президента передать власть бежавшему из страны Виктору Януковичу. Глава Чечни также советовал главе государства «довериться России» и «уповать на судьбу».

Зеленский со своей стороны отмечал, что Украина готова сражаться «и десять лет». Кадыров в ответ говорил, что у России «столько времени нет». Он призывал украинцев свергнуть украинское руководство, чтобы избежать «полномасштабной войны с применением всех видов вооружений». К такому конфликту, утверждал чеченский политик, Москву подталкивает Европа.

В российском МИДе в начале спецоперации говорили, что страна не стремится свергнуть украинскую власть. Президент России Владимир Путин 24 февраля говорил, что целью Москвы является «денацификация» и демилитаризация Украины, а оккупировать ее территории Россия не собирается.