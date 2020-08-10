Зеленский призвал власти Белоруссии и протестующих к диалогу

По словам украинского президента, нарастание эскалации приведет к горьким последствиям, а сомнения в легитимности власти являются прямой дорогой к протесту

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Белоруссии и участников акций протеста к отказу от уличного насилия и открытому диалогу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский высказал мнение, что жители Белоруссии пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. «Как известно, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия. Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту», — заявил президент Украины.

По его словам, необходим максимально открытый, пусть и сложный диалог. «Только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. Иначе эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями», — написал Зеленский.

Украинский президент также заверил, что его страна заинтересована в независимой и демократичной Белоруссии с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями.

Накануне в Белоруссии прошли шестые в истории страны президентские выборы. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко, заручившийся поддержкой более 80% голосов.

Недовольные предварительными итогами сторонники оппозиции в ночь на 10 августа вышли на улицы Минска и других городов страны. В результате столкновений протестующих с милицией пострадали десятки человек. Милиция при этом применила спецсредства.

По итогам ночи СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, пригрозив их участникам и организаторам длительными тюремными сроками.