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Выборы в Белоруссии ,  
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МИД Украины опроверг причастность Киева к протестам в Белоруссии

МИД Украины «возмутился» тем, что президент Белоруссии обвинил украинцев в дестабилизации ситуации в республике. В ведомстве отметили, что нет никаких доказательств причастности граждан страны к организации «мирных протестов»
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Граждане Украины не причастны к организации протестов, которые проходят в Белоруссии после выборов президента. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — заявили в украинском МИДе.

Таким образом в ведомстве отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о причастности граждан Украины к протестам в стране.

«Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — заявил он.

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Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа, после выборов президента. По данным Центризбиркома республики, на них победил Лукашенко, набравший свыше 80% голосов. Его главный соперник — единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — получила лишь 10%. Сама Тихановская потребовала у ЦИК признать результаты выборов недействительными. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

Для разгона демонстрантов силовики в первые дни протестов использовали дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули. Тысячи человек были задержаны, пострадали десятки демонстрантов и сотрудников СМИ.

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С 13 августа задержания и столкновения с силовиками на акциях протеста в Белоруссии прекратились. Жители республики начали выходить на мирные акции, такие как «цепи солидарности», в которых часто участвуют женщины. На забастовки с требованием провести в стране честные выборы и остановить насилие в отношении граждан вышли и работники белорусских предприятий.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии были организованы из-за рубежа. «Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы». В первых рядах, по словам Лукашенко, идут люди с криминальным прошлым, во вторых — с «приличным криминальным прошлым», а затем — «наши — где дети, где не совсем уже дети».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, Украина, акции протеста
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