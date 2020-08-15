МИД Украины опроверг причастность Киева к протестам в Белоруссии

МИД Украины «возмутился» тем, что президент Белоруссии обвинил украинцев в дестабилизации ситуации в республике. В ведомстве отметили, что нет никаких доказательств причастности граждан страны к организации «мирных протестов»

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Граждане Украины не причастны к организации протестов, которые проходят в Белоруссии после выборов президента. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — заявили в украинском МИДе.

Таким образом в ведомстве отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о причастности граждан Украины к протестам в стране.

«Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — заявил он.