Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки с портов Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки с Литвы на другие маршруты, передает БелТА. Об этом он заявил после того, как Вильнюс пригрозил Минску санкциями в случае отказа принять план мирного урегулирования ситуации с протестами.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал Лукашенко.

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