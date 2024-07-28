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Палестино-израильский конфликт ,  
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Военный кабинет Израиля принял решение об ответе на удар по Голанам

Решение об ответе на удар по Голанским высотам примут Нетаньяху и Галлант
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Военный кабинет Израиля завершил заседание, его члены уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта принять решение о форме и сроках ответа на атаку ливанского движения «Хезболла», сообщает канцелярия главы израильского правительства.

«Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны решить, каким образом и когда следует ответить на террористическую организацию «Хезболла», — говорится в сообщении в X.

По данным издания Ynet, цель ответной атаки уже определена. «Это ограниченная, но важная цель», — рассказал источник издания в органах безопасности. 

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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