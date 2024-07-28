Эрдоган попросил Аббаса извиниться за отказ выступить в парламенте

Эрдоган попросил Аббаса извиниться перед Турцией за отказ выступить в парламенте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от президента Палестины Махмута Аббаса извинений за то, что тот не ответил на приглашение выступить в турецком парламенте, сообщает TRT Haber.

«Мне жаль, что господин Аббас не выступил в парламенте, хотя мы его пригласили. Ему также следует принести нам извинения. Мы ждем, сможет ли он приехать [в Турцию]», — сказал Эрдоган.

Махмуд Аббас — президент Палестины и лидер крупнейшей политической партии государства — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Движение определяет политику Палестинской национальной администрации (ПНА), которая контролирует Западный берег реки Иордан. Сейчас палестинские территории разделены на две части: Западный берег реки Иордан и сектор Газа. В последнем власть захватило исламистское движение ХАМАС, и эксклав фактически вышел из подчинения ПНА. Россия признает суверенитет Палестины.

Аббаса приглашали выступить в турецком парламенте 24 июля. В этот же день в американском конгрессе выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как писал портал Axios, около половины демократов в конгрессе не пришли на выступление израильского премьер-министра в знак протеста против боевых действий в регионе.

27 июля визит Аббаса в Москву анонсировали в Кремле. «Этот визит готовится. Мы его ждем и своевременно объявим о сроках этого визита», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По информации источника «РИА Новости» в канцелярии палестинского лидера, Аббас прилетит в Россию 18 августа.