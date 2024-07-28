 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Эрдоган попросил Аббаса извиниться за отказ выступить в парламенте

Эрдоган попросил Аббаса извиниться перед Турцией за отказ выступить в парламенте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от президента Палестины Махмута Аббаса извинений за то, что тот не ответил на приглашение выступить в турецком парламенте, сообщает TRT Haber.

«Мне жаль, что господин Аббас не выступил в парламенте, хотя мы его пригласили. Ему также следует принести нам извинения. Мы ждем, сможет ли он приехать [в Турцию]», — сказал Эрдоган.

Махмуд Аббас — президент Палестины и лидер крупнейшей политической партии государства — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Движение определяет политику Палестинской национальной администрации (ПНА), которая контролирует Западный берег реки Иордан.

Сейчас палестинские территории разделены на две части: Западный берег реки Иордан и сектор Газа. В последнем власть захватило исламистское движение ХАМАС, и эксклав фактически вышел из подчинения ПНА.

Россия признает суверенитет Палестины.

В США протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги
Политика

Аббаса приглашали выступить в турецком парламенте 24 июля. В этот же день в американском конгрессе выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как писал портал Axios, около половины демократов в конгрессе не пришли на выступление израильского премьер-министра в знак протеста против боевых действий в регионе.

27 июля визит Аббаса в Москву анонсировали в Кремле. «Этот визит готовится. Мы его ждем и своевременно объявим о сроках этого визита», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По информации источника «РИА Новости» в канцелярии палестинского лидера, Аббас прилетит в Россию 18 августа.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Палестина Турция Махмуд Аббас
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
МИД Турции опроверг сообщения о встрече Эрдогана и Асада в Москве
Политика
Кремль анонсировал визит президента Палестины в Россию
Политика
Суд в Гааге призвал Израиль к выплате репараций Палестине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Липецкой области объявили воздушную опасностьПолитика, 03:47
Росавиация рассказала о состоянии выживших после крушения Су-34 летчиковОбщество, 03:44
Хинштейн заявил о попытках повлиять на расследование дела Тимура БажаеваОбщество, 03:37
«Страна» сообщила о побеге мобилизованных от сотрудников ТЦК на заправкеПолитика, 03:12
Муса Бажаев ответил на сообщения о задержании сына за драку с полициейОбщество, 02:53
Эрдоган попросил Аббаса извиниться за отказ выступить в парламентеПолитика, 02:45
Bloomberg рассказал о ставке Disney на спасение киновселенной MarvelТехнологии и медиа, 02:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число погибших при ударе по Голанам в Израиле выросло до 12Политика, 02:12
Axios узнал, как «Хезболла» объяснила взрыв на ГоланахПолитика, 01:57
Боррель призвал к международному расследованию удара по Голанским высотамПолитика, 01:49
Минобороны сообщило об опасном сближении дрона коалиции с Су-34 в СирииПолитика, 01:23
В Курской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:17
На Украине во время учебного полета погиб курсант университета ВВСПолитика, 00:52
ЦАХАЛ заявила, что удар по городу на Голанах нанесли иранской ракетойПолитика, 00:44