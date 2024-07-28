Медведев счел Байдена и Харрис «одинаково плохими» для России
В качестве кандидатов в президенты США Джо Байден и Камала Харрис являются «одинаково плохими» для России, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
«Главное, что роднит этих двух политиков, — отнюдь не их принадлежность к Демократической партии США, а полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления», — сказал он, добавив, что Байден и Харрис «не в состоянии быть действительно ответственными мировыми лидерами» на главном посту ядерной державы.
Зампред Совбеза России допустил, что в последние полгода своего президентства Байден «может натворить что угодно». Москва в свою очередь «даст шанс» все наладить его преемнику, который столкнется с последствиями политики нынешней администрации США, сказал он. Вместе с тем Медведев отметил, что на этой должности может находиться «хоть чучело огородное», так как в действительности, по его мнению, всеми процессами в США управляет deep state («глубинное государство»).
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии официально выдвинут Дональд Трамп. Ожидалось, что его главным соперником станет действующий американский лидер Джо Байден, однако 21 июля он отказался от участия в гонке и рекомендовал вместо себя вице-президента Камалу Харрис. Этому предшествовали провальные дебаты с Трампом.
Байден объяснял свое решение желанием сохранить демократию и передать эстафету молодому поколению. Тогда Медведев выражал уверенность в том, что «цели СВО будут достигнуты», и пожелал здоровья главе Белого дома.
Трамп счел Харрис более легким оппонентом по сравнению с Байденом. Вместе с тем вице-президент за несколько часов обеспечила себе поддержку среди демократов-делегатов, которые будут голосовать за ее официальное выдвижение, а спустя неделю почти сравнялась с республиканцем в предвыборных опросах.
Официальное выдвижение кандидата от Демократической партии состоится после ее съезда в августе.
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