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Выборы президента США ,  
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Медведев счел Байдена и Харрис «одинаково плохими» для России

Медведев усомнился в компетенциях Байдена и Харрис на посту президента США
Сюжет
Выборы президента США
Байден и Харрис некомпетентны, безответственны и «одинаково плохи» для России, считает Медведев. После выхода из гонки действующего президента США зампред Совбеза выражал уверенность в достижении целей военной операции на Украине
Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В качестве кандидатов в президенты США Джо Байден и Камала Харрис являются «одинаково плохими» для России, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Главное, что роднит этих двух политиков, — отнюдь не их принадлежность к Демократической партии США, а полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления», — сказал он, добавив, что Байден и Харрис «не в состоянии быть действительно ответственными мировыми лидерами» на главном посту ядерной державы.

Зампред Совбеза России допустил, что в последние полгода своего президентства Байден «может натворить что угодно». Москва в свою очередь «даст шанс» все наладить его преемнику, который столкнется с последствиями политики нынешней администрации США, сказал он. Вместе с тем Медведев отметил, что на этой должности может находиться «хоть чучело огородное», так как в действительности, по его мнению, всеми процессами в США управляет deep state («глубинное государство»).

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии официально выдвинут Дональд Трамп. Ожидалось, что его главным соперником станет действующий американский лидер Джо Байден, однако 21 июля он отказался от участия в гонке и рекомендовал вместо себя вице-президента Камалу Харрис. Этому предшествовали провальные дебаты с Трампом.

Байден объяснял свое решение желанием сохранить демократию и передать эстафету молодому поколению. Тогда Медведев выражал уверенность в том, что «цели СВО будут достигнуты», и пожелал здоровья главе Белого дома.

Харрис за неделю почти сравнялась с Трампом
Политика
Камала Харрис

Трамп счел Харрис более легким оппонентом по сравнению с Байденом. Вместе с тем вице-президент за несколько часов обеспечила себе поддержку среди демократов-делегатов, которые будут голосовать за ее официальное выдвижение, а спустя неделю почти сравнялась с республиканцем в предвыборных опросах.

Официальное выдвижение кандидата от Демократической партии состоится после ее съезда в августе.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США выборы президента США Дмитрий Медведев Джо Байден Камала Харрис
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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