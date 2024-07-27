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Выборы президента США ,  
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Харрис за неделю почти сравнялась с Трампом

Харрис приблизилась к Трампу в предвыборных опросах, улучшив результаты Байдена
Сюжет
Выборы президента США
Менее недели назад Байден уступил место Харрис как претендентке на пост президента от демократов, она смогла сократить отставание в опросах от Трампа, по крайней мере в одном даже опередила его
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Jim Vondruska / Getty Images)

Потенциальный кандидат от демократов на выборах президента США Камала Харрис в опросах почти сравнялась с республиканцем Дональдом Трампом, пишет Bloomberg на основе анализа семи опросов, проведенных с момента, как действующий президент Джо Байден отказался от выдвижения.

Согласно среднему значению, у вице-президента Харрис — 46%, у Трампа — 47,9% (на 25 июля). У Байдена на момент выхода из гонки показатель был 44,8%, причем он заметно снизился после провальных для главы государства дебатов с республиканцев в конце июня (44,9% 29 июня и 43,8% 3 июля), при том что рейтинг Трампа, напротив, немного вырос, образовавшийся разрыв между кандидатами составлял более 3%.

Например, согласно опросу The New York Times и колледжа Siena, если бы выборы состоялись 22-24 июля, 47% голосовали бы за Харрис, на 1% больше — за Трампа. Опрос The Wall Street Journal показал сокращение разрыва между демократами и республиканцами после того, как Байдена заменила его вице-президент. У Трампа — 49%, у Харрис — 47%.

Новый кандидат улучшила свои позиции по сравнению с предшественником и в первом после выхода Байдена из гонки опросе. Его проводили Reuters и Ipsos, и Харрис поддержали 44% респондентов, Трамп — 42%.

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Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Предпосылками к этому стало покушение на Трампа, тоже повлиявшее на его рейтинги, и вопросы к состоянию здоровья Байдена. Незадолго до отказа переизбираться он заразился коронавирусом, а до этого неудачно выступил на дебатах.

Глава государства призвал поддержать кандидатуру Харрис. Для официального выдвижения ее должен утвердить съезд демократов в августе. По подсчетам CNN и Associated Press, вице-президенту вполне хватает поддержки делегатов от партии: за ее кандидатуру готовы дать значительно больше необходимых 1976 голосов. Ее публично поддержали многие члены партии, в том числе одни из лидеров, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент Барак Обама.

Трамп заявлял, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена. Республиканец вызвал вице-президента на дебаты, она заявила о готовности к ним.

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