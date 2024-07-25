Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки

Байден отметил, что решил не ставить личные амбиции выше демократии и дал дорогу новому поколению. Свое место на выборах он уступил вице-президенту Камале Харрис

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters)

Президент США Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок, чтобы сохранить демократию, заявил он в обращении к американскому народу, которое транслировалось на YouTube.

«Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии, поэтому я решил, что лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и т. д. Он отметил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также он добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников. При этом Байден указал, что он — первый президент США в 21 веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.

Он сказал, что уже сделал свой выбор на предстоящем голосовании — это вице-президент Камала Харрис, которую он призвал поддержать как кандидата в президенты.

Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Предпосылками к этому были неудачные дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, покушение на последнего, а также вопросы по поводу здоровья Байдена. 17 июля стало известно, что он заразился коронавирусом, президенту пришлось самоизолироваться. Он вернулся к работе 23 июля.

Харрис подтвердила, что будет баллотироваться в президенты. По подсчетам CNN и Associated Press (AP), у нее есть достаточная для выдвижения поддержка со стороны делегатов Демократической партии (число тех, кто готов одобрить ее кандидатуру, значительно выше 1976 необходимых голосов).

Трамп заявлял, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена. В первом после снятия последнего с выборов опросе, проведенном Reuters и Ipsos, Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%.