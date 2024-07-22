Медведев отреагировал на выход Байдена из гонки

Медведев пожелал Байдену здоровья после его решения сняться с выборов

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Цели России в военной операции на Украине будут достигнуты, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.

«Байден все… <...> Цели СВО будут достигнуты», — написал он.

Медведев также пожелал политику здоровья.

21 июля Байден объявил, что выйдет из президентской гонки. Это произошло спустя месяц после неудачных дебатов с основным конкурентом — бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Выражение лица и речь Байдена на них породили опасения, сможет ли он исполнять свои обязанности должным образом. Президент США объяснил свое состояние усталостью, говорил об уверенности в своей победе и месяц отказывался сняться с гонки.

Президент предложил вместо себя кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Трамп назвал Харрис более легким оппонентом по сравнению с Байденом.