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Выборы президента США ,  
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Медведев отреагировал на выход Байдена из гонки

Медведев пожелал Байдену здоровья после его решения сняться с выборов
Сюжет
Выборы президента США
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Цели России в военной операции на Украине будут достигнуты, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.

«Байден все… <...> Цели СВО будут достигнуты», — написал он.

Медведев также пожелал политику здоровья.

Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное
Политика
Джо Байден

21 июля Байден объявил, что выйдет из президентской гонки. Это произошло спустя месяц после неудачных дебатов с основным конкурентом — бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Выражение лица и речь Байдена на них породили опасения, сможет ли он исполнять свои обязанности должным образом. Президент США объяснил свое состояние усталостью, говорил об уверенности в своей победе и месяц отказывался сняться с гонки.

Президент предложил вместо себя кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Трамп назвал Харрис более легким оппонентом по сравнению с Байденом.

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Персоны
Дмитрий Медведев Джо Байден выборы президента Военная операция на Украине США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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