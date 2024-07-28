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Военная операция на Украине ,  
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Над Нижегородской областью сбили два дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью и утром атакам дронов подверглись Белгородская и Курская области, в последней загорелись резервуары с топливом на нефтебазе

Средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Нижегородской областью, это произошло около 07:00, сообщает Минобороны.

Минувшей ночью пять дронов сбили над Белгородской областью, еще два — над Курской. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, там загорелись три резервуара с топливом. Пострадавших, по его словам, не было. Позднее еще два БПЛА атаковали город Суджа, один из них сбросил взрывчатку на дом, пострадала женщина.

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Нижегородские власти ранее несколько раз сообщали об атаках дронов. Например, в начале марта три БПЛА подавили на территории промзоны в Дзержинске.

Несколько дней спустя дрон атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне под Нижним Новгородом, там начался пожар. Позднее власти уточнили, что речь идет о нефтеперерабатывающем объекте ЛУКОЙЛа. На НПЗ было повреждено оборудование, на ремонт которого, по словам вице-премьера Александра Новака, нужно было до двух месяцев.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нижегородская область дроны беспилотники Минобороны
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