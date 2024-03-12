Нижегородский губернатор показал фото нефтебазы после атаки дрона
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в своем телеграм-канале фото с места пожара на нефтеперерабатывающем объекте ЛУКОЙЛа в Кстово.
В тушении возгорания задействовали пожарный поезд Горьковской железной дороги. По словам Никитина, сотрудников предприятия эвакуировали, пострадавших нет.
«Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно», — отметил он. Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки, добавил губернатор.
Беспилотник атаковал нефтебазу ЛУКОЙЛа, пишут издание NN.ru, а также телеграм-каналы Baza и «112». По данным NN.ru, дым от горящей установки по переработке нефти видно в Нижнем Новгороде. Местные жители утверждают, что заметили возгорание примерно в 5:30. Точное время падения дрона неизвестно.
Нижегородский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России. Его установленная мощность переработки — 17 млн т нефти в год. Завод выпускает более 50 видов нефтепродуктов.
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