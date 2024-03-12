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Политика ,  
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Нижегородский губернатор показал фото нефтебазы после атаки дрона

Нижегородский губернатор показал фото нефтебазы после атаки беспилотника
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Фото: glebnikitin_nn / Telegram
Фото: glebnikitin_nn / Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в своем телеграм-канале фото с места пожара на нефтеперерабатывающем объекте ЛУКОЙЛа в Кстово.

В тушении возгорания задействовали пожарный поезд Горьковской железной дороги. По словам Никитина, сотрудников предприятия эвакуировали, пострадавших нет.

«Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно», — отметил он. Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки, добавил губернатор.

Кадры пожара на нефтебазе в Нижегородской области после атаки дрона
Политика

Беспилотник атаковал нефтебазу ЛУКОЙЛа, пишут издание NN.ru, а также телеграм-каналы Baza и «112». По данным NN.ru, дым от горящей установки по переработке нефти видно в Нижнем Новгороде. Местные жители утверждают, что заметили возгорание примерно в 5:30. Точное время падения дрона неизвестно.

Нижегородский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России. Его установленная мощность переработки — 17 млн т нефти в год. Завод выпускает более 50 видов нефтепродуктов.

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Теги
Нижегородская область Глеб Никитин ТЭК НПЗ пожары беспилотники
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