Новак назвал срок восстановления оборудования на Нижегородском НПЗ

На ремонт уйдет до двух месяцев, сообщил Новак. НПЗ пострадал во время атаки дрона в середине марта

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Оборудование для Нижегородского НПЗ будет восстановлено через 1–2 месяца, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет о детали турбины, которая в настоящий момент изготавливается в России.

«Там, как вы знаете, аварийная ситуация случилась на турбине, полетели лопатки. Соответственно, сейчас идет воспроизводство этого оборудования. Интенсивная работа в ежедневном режиме. Поэтому компания планирует, что в течение 1–2 месяцев это оборудование будет восстановлено», — рассказал Новак, отвечая на вопрос о сроках завершения внепланового ремонта на Нижегородском НПЗ (НОРСИ) ЛУКОЙЛа, передает корреспондент РБК.

Он затруднился уточнить сроки возврата к работе ранее поврежденных из-за атак дронов других нефтеперерабатывающих предприятий. «Я вам точную дату не назову, это Минэнерго с компаниями, у них есть соответствующий график. Лучше у них уточнить», — добавил вице-премьер.

Новак добавил, что в рамках мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке другие НПЗ растили объемы нефтепереработки, это дало возможность увеличить внутренние поставки топлива, в том числе на бирже. «Обычно заводы не полностью загружены, их загрузка регулируется потребностями рынка. В настоящее время их загрузка увеличена. Самый основной вопрос для увеличения загрузки — это вывоз нефтепродуктов с заводов и доставка их до потребителей, как на внутренний рынок <…> Компании докладывали на последнем штабе, что налажена конструктивная работа, идет вывоз нефтепродуктов», — рассказал вице-премьер.

Сегодня ситуация на рынке топлива стабильная, подчеркнул Новак. Поэтому правительство не рассматривает ввод запрета на экспорт дизеля вслед за эмбарго на экспорт бензина, которое заработало с 1 марта.

Пожар на НПЗ в Нижнем Новгороде произошел в середине марта. Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщал, что после попадания беспилотника начался пожар. Для тушения НПЗ ЛУКОЙЛа в Кстово привлекали пожарный поезд. Огонь потушили в тот же день.

На фоне атаки цены на бензин в тот же день вырастали на 1,2%, цены на бензин АИ-92 вырастали до 47 559 руб. за тонну.