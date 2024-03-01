Мэр Дзержинска рассказал о подавлении трех беспилотников

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В Нижегородской области средства РЭБ подавили три дрона, пытавшихся атаковать промзону Дзержинска, сообщил мэр города Иван Носков.

«Сегодня ночью средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена атака трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию промзоны Дзержинска Нижегородской области», — написал он в телеграм-канале.

Носков уточнил, что жертв и разрушений в результате происшествия не было, а промышленные предприятия работают в штатном режиме. Мэр отметил, что в Нижегородской области сосредоточены «важнейшие промышленные объекты». Руководство предприятий и области понимаю важность защиты региона «от возможных атак с воздуха», подчеркнул он.

Утром 1 марта Минобороны отчиталось о перехвате дронов в двух регионах: один летательный аппарат средства противовоздушной обороны уничтожили в Белгородской области, еще три были перехвачены в Нижегородской.

В последний раз о перехвате дронов в Дзержинске сообщали 9 февраля. Тогда беспилотник сбили на территории промзоны, пострадавших и разрушений не было.