Минобороны отчиталось о сбитых за ночь украинских беспилотниках
В ночь на 28 июля средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в публикации.
После начала специальной военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 28 июля в Курской области объявили опасность атаки дронов.
Вечером 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих пострадавших после атаки дронов по региону. Ранения получили двое супругов и 11-летний мальчик.
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