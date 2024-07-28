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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о сбитых за ночь украинских беспилотниках

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 28 июля средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями», — говорится в публикации.

В Курской области сбили 13 украинских беспилотников
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

После начала специальной военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 28 июля в Курской области объявили опасность атаки дронов.

Вечером 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих пострадавших после атаки дронов по региону. Ранения получили двое супругов и 11-летний мальчик.

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Теги
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