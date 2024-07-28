Женщина пострадала после сброса дроном взрывчатки на дом в курской Судже
Украинские беспилотники атаковали город Суджа и поселок Медвенка в Курской области, силы ПВО сбили оба дрона. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
«В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь», — написал Смирнов.
Кроме того, в Медвенке обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом, в результате чего там возник пожар. По словам главы региона, пострадавших нет, а возгорание было ликвидировано.
Накануне, 27 июля, Курская область вновь подверглась атаке со стороны Украины. На железнодорожном переезде в Глушковском районе коптер сбросил взрывное устройство на машину. Водитель и пассажир были ранены.
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