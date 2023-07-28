Губернатор Ростовской области Голубев: при взрыве в Таганроге пострадали 12 человек

При взрыве в Таганроге пострадали 12 человек

Фото: РИА Новости

По уточненным данным, в результате взрыва украинской ракеты в Таганроге пострадали 12 человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Всего в медучреждения города доставлено 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализированы, еще одного обследуют медики», — рассказал Голубев.

Взрыв в Таганроге произошел днем 28 июля вблизи кафе «Чехов сад» в центре города. Ранее Голубев говорил, что пострадали в легкой или средней степени 15 человек. На месте происшествия работают спасатели и бригада следователей.

По данным Минобороны, причиной взрыва стал удар зенитной ракеты комплекса С-200. Ее перехватила российская ПВО, на землю упали обломки ракеты, они же стали причиной взрыва.