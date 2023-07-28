Минобороны сообщило о второй сбитой в Ростовской области ракете
Российские военные сбили в Ростовской области вторую ракету, сообщили в Минобороны.
В ведомстве указали, что «около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200». Ракету перехватили в районе города Азов в Ростовской области.
Обломки ракеты упали «в безлюдной местности». Ранее о второй ракете сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Первую ракету перехватили над Таганрогом, сообщали в военном ведомстве. Это также была переделанная зенитная ракета комплекса С-200, обломки которой упали на жилые дома, заявили в ведомстве. Взрыв произошел в центре города, после него в больницы увезли девять человек, еще 15 — обратились к врачам, они получили травмы от осколков. Погибших не было.
Взрыв в Таганроге произошел около кафе «Чехов сад» в городе, взрывной волной выбило рамы и окна у трехэтажного дома, который стоял рядом. На видео, которые сняли очевидцы, видны разрушения и обломки, которые лежат на улице около места взрыва. На месте — большая воронка. На место взрыва выехали следователи.