Минобороны сообщило о второй сбитой в Ростовской области ракете

Над Ростовской областью сбили вторую за сутки ракету — это также была переделанная под ударную С-200, сообщили в Минобороны. Первую сбили ранее в районе Таганрога

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Российские военные сбили в Ростовской области вторую ракету, сообщили в Минобороны.

В ведомстве указали, что «около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200». Ракету перехватили в районе города Азов в Ростовской области.

Обломки ракеты упали «в безлюдной местности». Ранее о второй ракете сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Первую ракету перехватили над Таганрогом, сообщали в военном ведомстве. Это также была переделанная зенитная ракета комплекса С-200, обломки которой упали на жилые дома, заявили в ведомстве. Взрыв произошел в центре города, после него в больницы увезли девять человек, еще 15 — обратились к врачам, они получили травмы от осколков. Погибших не было.

Взрыв в Таганроге произошел около кафе «Чехов сад» в городе, взрывной волной выбило рамы и окна у трехэтажного дома, который стоял рядом. На видео, которые сняли очевидцы, видны разрушения и обломки, которые лежат на улице около места взрыва. На месте — большая воронка. На место взрыва выехали следователи.

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