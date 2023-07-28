Взрывы в Ростовской области. Что известно к 17:40 мск
Где произошел взрыв
Эпицентр взрыва — на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22). «Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На видео, снятых очевидцами, видно, что разрушено кирпичное здание, завалило несколько машин. В соседних зданиях выбиты стекла.
По словам губернатора, никто не погиб. За медицинской помощью обратились 15 человек, девять доставили в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.
На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники, отметил Голубев.
Реакция властей
Минобороны России назвало случившееся терактом и обвинило в нем Киев. По данным ведомства, Украина выпустила «по жилой инфраструктуре Таганрога переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200».
Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога, заявили в ведомстве.
Что говорят очевидцы
- «Находилась во время взрыва достаточно далеко, в районе завода Бериева. Но взрыв было слышно. Видела белый след в небе от взрыва», — сообщила РБК местная жительница Елена.
- «Взрыв слышно было на весь город. Нахожусь в 5 км от места происшествия, от звука задрожали окна», — рассказала РБК местная жительница Анна.