Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 17:43
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 17:43
Голубев сообщил о второй сбитой ракете в Ростовской области Политика, 17:40
Взрывы в Ростовской области. Что известно к 17:40 мск Политика, 17:39
Улицы Таганрога после взрыва. Видео Политика, 17:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:35
«Мое тело отказалось от меня»: как рестлер Халк Хоган спас свое здоровье Pro, 17:34
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ТАСС сообщил о задержании устроившего взрыв на НПЗ в Самаре Политика, 17:30
Последствия взрыва ракеты в Таганроге. Фоторепортаж Политика, 17:26 
Минобороны заявило об ударе Украины ракетой С-200 по Таганрогу Политика, 17:23
NYT сообщила о риске опасного прецедента из-за конфискации активов России Политика, 17:21
Две криптобиржи объявили о взаимном листинге собственных токенов Крипто, 17:18
Китайский пловец побил мировой рекорд на 200 м брассом Спорт, 17:15
СК сообщил о выехавших на место взрыва в Таганроге следователях Политика, 17:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Взрывы в Ростовской области. Что известно к 17:40 мск

Сюжет
Военная операция на Украине
В центре Таганрога произошел взрыв. Минобороны России заявило, что это украинская ракета, которую перехватила ПВО. Серьезно пострадало здание музея, девять человек доставили в больницу. Жертв нет
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram

Где произошел взрыв

Эпицентр взрыва — на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22). «Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На видео, снятых очевидцами, видно, что разрушено кирпичное здание, завалило несколько машин. В соседних зданиях выбиты стекла.

Взрывы в Ростовской области. Что известно к 17:40 мск
Video

По словам губернатора, никто не погиб. За медицинской помощью обратились 15 человек, девять доставили в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники, отметил Голубев.

Реакция властей

Минобороны России назвало случившееся терактом и обвинило в нем Киев. По данным ведомства, Украина выпустила «по жилой инфраструктуре Таганрога переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200».

Читайте на РБК Pro
У мозга нет пола: существует ли женская логика
Глава SoftBank потерял на ИИ $140 млрд. Почему это его не остановило
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
«Самое глупое решение Маска»: за что эксперты ругают ребрендинг Twitter

Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога, заявили в ведомстве.

Что говорят очевидцы

  • «Находилась во время взрыва достаточно далеко, в районе завода Бериева. Но взрыв было слышно. Видела белый след в небе от взрыва», — сообщила РБК местная жительница Елена.
  • «Взрыв слышно было на весь город. Нахожусь в 5 км от места происшествия, от звука задрожали окна», — рассказала РБК местная жительница Анна.
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Любовь Ставцева Любовь Ставцева
Таганрог взрыв
Материалы по теме
СК сообщил о выехавших на место взрыва в Таганроге следователях
Политика
На заводе по переработке нефти в Самаре произошел взрыв
Политика
Власти сообщили о пострадавших при взрыве в Таганроге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter