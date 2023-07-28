Взрывы в Ростовской области. Что известно к 17:40 мск

В центре Таганрога произошел взрыв. Минобороны России заявило, что это украинская ракета, которую перехватила ПВО. Серьезно пострадало здание музея, девять человек доставили в больницу. Жертв нет

Фото: golubev_vu / Telegram

Где произошел взрыв

Эпицентр взрыва — на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22). «Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На видео, снятых очевидцами, видно, что разрушено кирпичное здание, завалило несколько машин. В соседних зданиях выбиты стекла.

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По словам губернатора, никто не погиб. За медицинской помощью обратились 15 человек, девять доставили в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники, отметил Голубев.

Реакция властей

Минобороны России назвало случившееся терактом и обвинило в нем Киев. По данным ведомства, Украина выпустила «по жилой инфраструктуре Таганрога переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200».

Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога, заявили в ведомстве.

Что говорят очевидцы