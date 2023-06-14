Минобороны Литвы: семь стран закупят средства ПВО для Украины на €107,5 млн

Семь стран закупят средства ПВО для Украины на €107,5 млн

Фото: Ashley Chan / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

Литва совместно с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией закупит средства ПВО для Украины на €107,5 млн, сообщило Минобороны Литвы.

Закупленные средства ПВО укрепят способность Украины «защищать критически важную инфраструктуру, гражданских лиц и военнослужащих», заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас. Взнос Литвы в общую сумму составит €6 млн.

Этот пакет помощи откроет второй раунд закупок оружия через Международный фонд помощи Украине (IFU), отмечается в заявлении. Всего в рамках второго раунда планируется закупить оружие пять раз. Семь стран перечислили фонду на эти цели в общей сложности €608 млн, сообщили в ведомстве.

Международный фонд помощи Украине (IFU) был создан в августе 2022 года для закупки и поставок оружия Киеву. Организацию возглавляет Великобритания. Кроме нее взносы в фонд сделали Норвегия, Швеция, Дания, Литва, Исландия и Нидерланды. Весной фонд объявил о планах приобрести для Украины современное вооружение, в том числе ракеты дальностью от 100 до 300 км.

На первом этапе страны планируют закупить боевые и разведывательные беспилотники. В Минобороны Литвы уточнили, что они должны поступить на Украину летом.

Россия осуждает поставки вооружений на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что передача Киеву систем ПВО сделает «конфликт дольше и больнее для украинской стороны» и не повлияет на «целеполагание и конечный результат» спецоперации.