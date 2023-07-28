Флот на учении отработал ракетную стрельбу по судну в Черном море

Черноморский флот провел учения, в рамках которых отработал стрельбу по кораблям-мишеням в Черном море. Россия после выхода из зерновой сделки допустила, что будет считать идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов

Фото: Пресс-служба Черноморского флота / ТАСС

Силы Черноморского флота провели учения в акватории Черного моря с отработкой ракетной стрельбы по судну-мишени, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

«В ходе учения были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования «Уран», а также ракет морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А» соответственно по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря», — сказано в сообщении.

В маневрах принимали участие ракетные катера «Ивановец» и «Р-60», истребители Су-30СМ и расчеты береговых ракетных комплексов «Бал». Учения прошли успешно, ракеты поразили судно-мишень прямыми попаданиями в расчетное время, отметили в военном ведомстве.

Неделю назад корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства. Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя, а также произвел пуски противокорабельных крылатых ракет по мишени в северо-западной части моря.

17 июля прекратилось действие зерновой сделки, в рамках которой в Черном море действовал безопасный коридор для прохода судов с украинской сельхозпродукцией из портов Одессы, Черноморска и Южного.

После этого российское Минобороны объявило, что все идущие в украинские порты суда будут рассматриваться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, считаться вовлеченными в конфликт на стороне Украины. Позднее МИД России уточнил, что корабли при необходимости будут досматривать, прежде чем принимать какие-либо меры.

Киев также сообщил, что будет рассматривать следующие в российские порты корабли как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.



Москва заявляла, что может вернуться к участию в сделке, если будут выполнены ее требования: например, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление аммиакопровода Тольятти — Одесса. Снятие ограничений на российский сельхозэкспорт были второй частью зерновой сделки, которая, как не раз заявляла Москва, не была реализована ни в коей мере.