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ФСБ сообщила о попытке теракта на корабле Черноморского флота

ФСБ сообщила о пресечении попытки Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские спецслужбы пытались устроить теракт на корабле Черноморского флота с ракетным вооружением, сообщила ФСБ. Задержан завербованный ими российский военный, у него обнаружили две взрывчатки с 1 кг тротила
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб организовать теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ФСБ добавили, что задержанный подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну. Принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 УК (террористический акт), 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), 275 УК (государственная измена) и 283 УК (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

19 июля ФСБ сообщила о задержании в Казани предполагаемого сторонника одной из организаций, признанных в России террористическими, который, по данным спецслужбы, планировал поджечь военную технику. По словам источника РБК в правоохранительных органах, его подозревают в том, что он устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику.

SHOT и Baza писали, что речь идет о 30-летнем местном жителе, который в апреле этого года вступил в запрещенный в России и признанный террористическим «Легион «Свобода России». По данным Baza, помимо танкового училища задержанный собирался атаковать объекты инфраструктуры и активно подыскивал подходящие цели. Самого мужчину ранее судили по статье о возбуждении ненависти. Теперь ему грозит от десяти до 20 лет за участие в террористической организации.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ФСБ Черноморский флот предотвращение теракта
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