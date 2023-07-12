Минпромторг исключит Jägermeister из параллельного импорта

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Продукцию немецкой алкогольной компании Jägermeister планируется убрать из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпромторга.

«Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jägermeister SE будет исключена», — сообщили в ведомстве.

Исключить алкогольную продукцию просил Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл».

В начале ноября 2022 года Jägermeister приостановил поставки в Россию. Помимо одноименного настоянного на травах ликера компания также производит фруктовый ликер SchlehenFeuer.

13 декабря «Кристалл» подал в ФАС заявление о нарушении Jägermeister антимонопольного законодательства: российская компания обвинила немецкую в давлении с целью помешать ей выпускать собственные горькие травяные ликеры, которые должны были заменить основной выпускаемый Jägermeister напиток.

6 апреля 2023 года ведомство выдало Jägermeister предупреждение из-за требований к «Кристаллу» прекратить продажу горьких ликеров под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. В претензии ФАС говорилось, что действия немецкой компании в отношении ликеро-водочного завода нарушили антимонопольный закон «О защите конкуренции».

Указ, разрешающий в России параллельный импорт, президент Владимир Путин подписал год назад. Бизнес был освобожден от ответственности за ввоз товаров из правительственного перечня без разрешения правообладателя. Схема позволяет ввозить в том числе несколько десятков брендов алкоголя, в том числе виски Jack Daniel's и White Horse и бурбон Jim Beam.