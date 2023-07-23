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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники ВСУ

Путин: за день на Украине уничтожено рекордное число иностранной техники
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

За день в зоне военных действий на территории Украины было уничтожено рекордное количество украинской техники иностранного производства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров сказал, что, по его данным, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley. «Такого, по-моему, никогда не было», — отметил Лукашенко.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — согласился Путин. «Просто там, с той стороны действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой», — добавил он.

Министр обороны России Сергей 11 июля отчитался, что в ходе контранступления ВСУ, которое продолжается с 4 июня, украинская армия потеряла более 26 тыс. военных, 17 танков Leopard, пяти французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

Всего с начала контрнаступления, по словам Шойгу, российские военные уничтожили 1244 единицы бронетехники. Среди уничтоженных также 43 американских гаубицы M777 и 46 самоходок из Польши, Франции и США. Российскими средствами ПВО были сбиты 176 снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow. Был уничтожен 21 самолет ВСУ.

Во время контрнаступления «в целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», добавил Шойгу. По его словам, это связано в том числе с тем, что российские военные «продолжают бить высокоточным оружием по резервам ВСУ и поступающей с Запада технике, снижая их наступательный потенциал».

Путин заявил о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники ВСУ
Путин заявил о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники ВСУ

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