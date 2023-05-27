Украинские военные приступили к тренировкам на танках Abrams в Германии

Танк Abrams (Фото: Daniel Löb / dpa / Global Look Press)

Первая группа из примерно 400 украинских военных начала обучение в Германии на американских танках M1 Abrams. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона подполковника Гаррона Гарна.

Учения проходят на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе. Солдаты ВСУ отрабатывают базовые военные задачи, такие как стрельба и оказание медицинской помощи, также прошли тренировки на уровне взвода и роты. Далее ожидаются и более масштабные учения с участием противостоящих друг другу батальонов.

Еще 200 украинских военных отрабатывают заправку и обслуживание танков. Планируется, что подготовка будет длиться 10–12 дней.

Начало тренировки украинских танкистов в Германии на M1 Abrams 15 мая анонсировали в Пентагоне, сказав, что это случится в ближайшие недели.

Власти США приняли решение передать Украине танки Abrams 25 января, в Пентагоне тогда сочли, что на этот процесс может потребоваться больше года. Американские военные затем отчитывались об ускорении передачи, изъятии со складов и переделке, чтобы подготовить танки к поставке. По данным Reuters, их могут передать украинской армии уже осенью.

Москва критикует поставки вооружений. Кремль видел признаки эскалации из-за поставок западных танков, рост напряженности там связали с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационному компоненту». Российские власти видят в поставках вооружений украинской армии признаки прямого участия западных государств в конфликте.