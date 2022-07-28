Патриарх поспорил с утверждениями «злонамеренных» о Церкви для москалей

По словам патриарха, Русская православная церковь, несмотря на большую долю русских среди паствы, существует для всех православных, где бы они ни жили

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Утверждение о том, что Русская православная церковь (РПЦ) существует только для русских людей, не соответствует действительности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в храме Христа Спасителя с детьми из ДНР, ЛНР и Харьковской области.

Встречу с детьми патриарх назвал «большой радостью», «потому что все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области — тех мест, где сегодня страдают люди, — меня очень тревожит и ранит мое сердце, ведь весь народ православный, который там живет, — это чада Московского патриархата».

«Если посмотреть на карту мира, то мы видим, что Русская церковь присутствует более чем в 60 странах мира, почти на всех континентах. Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что это Церковь только для русских, для «москалей», но это совсем не так», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

По его словам, несмотря на большее количество русских людей в приходах РПЦ, эти соотношения «не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви». Патриарх Кирилл указал, что для него все православные люди, где бы они ни жили, являются частью Русской православной церкви.

28 июля стало известно, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний (Думенко) написал письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриарха Московского и всея Руси Кирилла патриаршего престола. По мнению главы ПЦУ, предстоятель Русской православной церкви впал в ересь, решив участвовать в создании доктрины «русского мира» — «особой роли русской нации и государства в мире и церкви».

После начала российской спецоперации на Украине патриарх Кирилл затронул тему военных действий в нескольких своих проповедях. Он в том числе заявил, что народы России и Украины — единое целое, которое пытаются разделить внешние силы. Также, по его словам, Россия никогда не нападала на другие страны, а «только защищала свои рубежи».

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Против патриарха ввели санкции Канада и Великобритания. В то же время под санкции Евросоюза глава РПЦ не попал. Включить его в санкционный список в конце апреля предложила Литва, однако меру согласовать не удалось: как сообщил Bloomberg, против выступила Венгрия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявляла, что планы по ограничениям против главы РПЦ «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности и страхе ЕС.