Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 61,22 (+0,21) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 60,2 (-0,02) Инвестиции, 15:54
Си Цзиньпин предупредил Байдена, что «играющий с огнем» сам себя обожжет Политика, 20:25
Посол заявила о готовности России возобновить поставки газа в Болгарию Бизнес, 20:22
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 20:09
Патриарх поспорил с утверждениями «злонамеренных» о Церкви для москалей Политика, 20:09
Суд приговорил директора крымского зоопарка за нападение тигра на ребенка Общество, 19:57
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 19:46
Владелец Facebook отчитался о падении аудитории в Европе Технологии и медиа, 19:42
Шереметьево после грозы и ливня вновь стал принимать самолеты Общество, 19:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Латвия обвинила Россию в неисполнении договоренностей «со Средних веков» Политика, 19:40
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 19:33
Черчесов объяснил отказ от Дзюбы и Оздоева фразой «бюджет не резиновый» Спорт, 19:30
Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет в России Экономика, 19:25
«Что-то на современном»: как хорошо вы знаете язык поколения альфа. Тест Совместный проект, 19:20
СБУ заявила о передаче государству «российских активов» на $210 млн Политика, 19:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Патриарх поспорил с утверждениями «злонамеренных» о Церкви для москалей

По словам патриарха, Русская православная церковь, несмотря на большую долю русских среди паствы, существует для всех православных, где бы они ни жили
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Утверждение о том, что Русская православная церковь (РПЦ) существует только для русских людей, не соответствует действительности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в храме Христа Спасителя с детьми из ДНР, ЛНР и Харьковской области.

Встречу с детьми патриарх назвал «большой радостью», «потому что все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области — тех мест, где сегодня страдают люди, — меня очень тревожит и ранит мое сердце, ведь весь народ православный, который там живет, — это чада Московского патриархата».

«Если посмотреть на карту мира, то мы видим, что Русская церковь присутствует более чем в 60 странах мира, почти на всех континентах. Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что это Церковь только для русских, для «москалей», но это совсем не так», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

По его словам, несмотря на большее количество русских людей в приходах РПЦ, эти соотношения «не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви». Патриарх Кирилл указал, что для него все православные люди, где бы они ни жили, являются частью Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл упрекнул Запад в передаче храмов «безбоженному обществу»
Общество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

28 июля стало известно, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний (Думенко) написал письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриарха Московского и всея Руси Кирилла патриаршего престола. По мнению главы ПЦУ, предстоятель Русской православной церкви впал в ересь, решив участвовать в создании доктрины «русского мира» — «особой роли русской нации и государства в мире и церкви».

После начала российской спецоперации на Украине патриарх Кирилл затронул тему военных действий в нескольких своих проповедях. Он в том числе заявил, что народы России и Украины — единое целое, которое пытаются разделить внешние силы. Также, по его словам, Россия никогда не нападала на другие страны, а «только защищала свои рубежи».

Читайте на РБК Pro
Pro
На какой маркетплейс выйти: сравниваем комиссии основных площадок
Исследования
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи
Pro
Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит
Статьи

Против патриарха ввели санкции Канада и Великобритания. В то же время под санкции Евросоюза глава РПЦ не попал. Включить его в санкционный список в конце апреля предложила Литва, однако меру согласовать не удалось: как сообщил Bloomberg, против выступила Венгрия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявляла, что планы по ограничениям против главы РПЦ «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности и страхе ЕС.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
патриарх Кирилл Украина Военная операция на Украине Москаль
Материалы по теме
ПЦУ в письме патриарху Варфоломею попросила лишить главу РПЦ престола
Политика
РПЦ сочла запрет Литвы на въезд патриарха попыткой отделить его от паствы
Политика
Литва запретила въезд патриарху Кириллу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter