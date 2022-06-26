Патриарх Кирилл упрекнул Запад в передаче храмов «безбоженному обществу»

На Западе христианские храмы продают мусульманам или местным властям, которые потом проводят в них мероприятия для «светского безбоженного общества», заявил патриарх Кирилл. В России строительство храмов — «божье чудо», считает он

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Россия продолжает строить храмы, но жители западных государств не поверили бы в это, потому что в этих странах церковные постройки закрываются или служат для других нужд, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил об этом в проповеди после литургии в Андреевском кафедральном соборе в Геленджике, передает ТАСС.

«Сегодня христианские храмы там, в «просвещенном» Западе, закрываются и перепрофилируются, например, в мечети. Поскольку мусульманские общины хранят веру, им нужно место молитвы, и там христиане продают мусульманам свои христианские храмы», — сказал он.

Если храмы передают местным властям, то потом, по словам патриарха, в церковных помещениях «устраивается все то, что пожелает светское безбоженное общество», например пиршества и собрания, которые не касаются духовной жизни человека.

Патриарх Кирилл отметил, что никого не осуждает, но считает «очень плохим признаком», когда «люди, общество и государство отказываются от веры». В России, где «явилось чудо божье — дети вчерашних атеистов», храмы нужны, по его мнению: «Мы один из немногих народов, у которого осталась эта потребность».

19 июня патриарх заявил, что в Европе и Америке вместо храмов иногда появляются «площадки для танцев и прочие какие‑то увеселительные учреждения», в то время как Россия «к ужасу того самого мира» продолжает их строить. «Мы, Россия XXI века — разве это не божье чудо?» — сказал он.

В мае 2019-го Кирилл говорил, что в современной России строят «по три храма в сутки», так как народ, по его словам, осознал, что в СССР не удалось построить «счастливой жизни без Бога». Год спустя митрополит Иларион уточнил, что слова патриарха относятся не только к России, а ко всей Русской православной церкви (РПЦ), они «отражают динамику строительства храмов с 1988 года». Тогда у РПЦ было около 6,5 тыс. храмов, а по состоянию на май 2020-го — 40 тыс., отмечал он.