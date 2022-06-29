Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 16:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:54
В России состоялась первая сделка с ЦФА Крипто, 18:53
Пушилин объяснил обмен пленных с «Азовстали» Политика, 18:49
Российский шахматист Непомнящий сохранил лидерство в турнире претендентов Спорт, 18:48
МИД Швеции ответил на опасения, что Турция заблокирует членство в НАТО Политика, 18:44
Точка сбора технологий: как устроен инновационный центр «Воробьевы горы» Город, 18:40
«Спартак» подписал контракт с лидером сборной Латвии по хоккею Спорт, 18:35
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:32
ГД приняла в 1-м чтении новые выплаты за капремонт для льготников Недвижимость, 18:30
Утечка личных данных: почему опасность сильно преувеличена Социальная экономика, 18:30
ЦИАН зафиксировал стагнацию цен на жилье в России Недвижимость, 18:23
Минфин США отчитался о блокировке российских активов на $330 млрд Политика, 18:23
Как найти ответы на самые сложные финансовые вопросы РБК и Яндекс Кью, 18:20
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 18:09

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

МИД Швеции ответил на опасения, что Турция заблокирует членство в НАТО

Глава МИД Швеции Линде сочла, что «не нужно сильно беспокоиться», что возникнут новые проблемы с Турцией по вопросу членства страны в НАТО. О том, что Турция все еще может наложить вето, писали шведские СМИ.
Анн Линде
Анн Линде (Фото: Olivier Matthys / AP)

Опасения, что Турция вновь заблокирует вступление Швеции в НАТО, сильно преувеличены. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью Sveriges radio.

«Я думаю, мы так много работали над этим, что нам не нужно сильно беспокоиться о том, что возникнут дальнейшие проблемы. Но с моей стороны было бы неразумно говорить, что вообще ничего не всплывет», — сказала она (цитата по Reuters).

Ранее о том, что Турция вновь может наложить вето на вступление Швеции в НАТО, писала шведская газета SvD. Так, Турция потребовала выдать 33 человека, которых она считает террористами, на что Линде ответила категорическим отказом.

Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО
Политика
Фото:Johanna Geron / Reuters

Турция договорилась со Швецией и Финляндией, что поддержит из заявку на вступление в НАТО, 28 июня в ходе встречи президентов Финляндии и Турции Саули Ниинистё и Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

На следующий день НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в альянс. Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.

Стокгольм и Хельсинки заявили о намерении вступить в НАТО после начала спецоперации России на Украине. В обеих странах подчеркнули, что их решение обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как «объехать» санкции: альтернативные способы доставки товаров из Европы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов
Статьи

Тем не менее против членства Швеции и Финляндии выступила Турция, потребовав от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, и предоставления гарантий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что предстоящее вступление Финляндии и Швеции послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми и теперь он «получит больше НАТО у российских границ», хотя добивался обратного.

Членство Финляндии и Швеции «изменит всю ситуацию в балтийском регионе», отмечал он.

Путин, в свою очередь, предупреждал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, Россия будет вынуждена ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура. Однако, он указал, что у «России нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает».

В МИД России сочли расширение альянса «сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах».

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Швеция МИД Турция НАТО

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО
Политика
Турция договорилась с Финляндией и Швецией по их членству в НАТО
Политика
В МИДе назвали расширение НАТО дестабилизирующим фактором
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter