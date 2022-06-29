МИД Швеции ответил на опасения, что Турция заблокирует членство в НАТО

Глава МИД Швеции Линде сочла, что «не нужно сильно беспокоиться», что возникнут новые проблемы с Турцией по вопросу членства страны в НАТО. О том, что Турция все еще может наложить вето, писали шведские СМИ.

Анн Линде (Фото: Olivier Matthys / AP)

Опасения, что Турция вновь заблокирует вступление Швеции в НАТО, сильно преувеличены. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью Sveriges radio.

«Я думаю, мы так много работали над этим, что нам не нужно сильно беспокоиться о том, что возникнут дальнейшие проблемы. Но с моей стороны было бы неразумно говорить, что вообще ничего не всплывет», — сказала она (цитата по Reuters).

Ранее о том, что Турция вновь может наложить вето на вступление Швеции в НАТО, писала шведская газета SvD. Так, Турция потребовала выдать 33 человека, которых она считает террористами, на что Линде ответила категорическим отказом.

Турция договорилась со Швецией и Финляндией, что поддержит из заявку на вступление в НАТО, 28 июня в ходе встречи президентов Финляндии и Турции Саули Ниинистё и Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

На следующий день НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в альянс. Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.

Стокгольм и Хельсинки заявили о намерении вступить в НАТО после начала спецоперации России на Украине. В обеих странах подчеркнули, что их решение обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

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Тем не менее против членства Швеции и Финляндии выступила Турция, потребовав от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, и предоставления гарантий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что предстоящее вступление Финляндии и Швеции послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми и теперь он «получит больше НАТО у российских границ», хотя добивался обратного.

Членство Финляндии и Швеции «изменит всю ситуацию в балтийском регионе», отмечал он.

Путин, в свою очередь, предупреждал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, Россия будет вынуждена ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура. Однако, он указал, что у «России нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает».

В МИД России сочли расширение альянса «сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах».