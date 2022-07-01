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Эрдоган призвал Финляндию и Швецию не затягивать исполнение обещаний

Эрдоган: Турция вернется к первоначальной позиции, если исполнение обещаний затянется
Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они будут затягивать исполнение взятых обязательств, заявил Эрдоган. Страны обещали выслать членов Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Manu Fernandez / AP)

Если Финляндия и Швеция не выполнят данных Турции обещаний ради вступления в НАТО или будут затягивать исполнение взятых обязательств, Анкара вернется к первоначальной позиции по вопросу их членства в альянсе, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

По словам Эрдогана, Швецию и Финляндию пока только пригласили в НАТО, это не гарантирует их вступления в альянс.

«Пусть никто не сомневается, если мы увидим попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие, мы вернемся к нашей первоначальной позиции», — сказал турецкий президент.

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Анн Линде

Швеция и Финляндия в середине мая подали заявки на вступление в НАТО. В обеих странах подчеркнули, что их решение обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности. Турция выступила против их членства, потребовав выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, и предоставления гарантий.

28 июня в ходе встречи президентов Финляндии и Турции Саули Ниинистё и Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон стороны смогли уладить вопрос, и Анкара решила поддержать заявки Стокгольма и Хельсинки. На следующий день НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс. Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.

Глава шведского МИДа Анн Линде говорила, что опасения, что Турция решит вновь заблокировать вступление стран в альянс, сильно преувеличены. «Я думаю, мы так много работали над этим, что нам не нужно сильно беспокоиться о том, что возникнут дальнейшие проблемы. Но с моей стороны было бы неразумно говорить, что вообще ничего не всплывет», — отметила она.

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Позднее Эрдоган сообщил, что турецкий парламент ратифицирует их заявки на членство в альянсе только при соблюдении обязательств. Так, он заявил, что Швеция и Финляндия должны выдать Анкаре «террористов», как можно быстрее внести изменения в законодательство о террористических организациях, а также «предотвратить террористическую пропаганду против Турции». «Швеция обещает, что 73 террориста будут экстрадированы в Турцию», — сообщил он, отметив, что получил соответствующие гарантии.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, предстоящее вступление Финляндии и Швеции послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми и теперь он «получит больше НАТО у российских границ», хотя добивался обратного. По словам представителя НАТО, членство Финляндии и Швеции «изменит всю ситуацию в Балтийском регионе», поскольку они «прикроют» Эстонию, Литву и Латвию и позволят усилить присутствие блока.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупреждал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, хотя расширение блока за счет этих стран не создаст «непосредственную угрозу» для России, она будет вынуждена ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура.

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Теги
Полина Мартынова
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Швеция Финляндия НАТО обещания
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