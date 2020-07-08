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Политика ,  
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СМИ узнали об испытании Турцией ЗРК С-400 с американскими истребителями

Турецкие военные приступили к испытаниям зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 совместно с американскими истребителями F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. Об этом сообщает портал Fighter Jets World.

По информации портала, испытания техники начались 4 июля и продлятся до 26 ноября.

Отмечается, что Турция проигнорировала предупреждения США о возможных санкциях в случае начала испытаний. В статье указанного портала также приводится видеозапись турецкого телеканала ТРТ с испытаниями российских ЗРС с участием самолетов F-16 и F-4, которое было опубликовано на официальном канале YouTube 29 ноября 2019 года.

Источник агентства ТАСС в оборонной промышленности турецкой республики подтвердил, что испытания на истребителях F-16 проводились в ноябре 2019 года.

«Да, подобные испытания действительно проводились в ноябре прошлого года», — сказал собеседник агентства.

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Российский самолет с&nbsp;компонентами&nbsp;ЗРК С-400 в Анкаре

В начале ноября Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. Вашингтон раскритиковал решение Анкары о покупке российских комплексов и исключил Турцию из программы поставок американских истребителей F-35.

В начале марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что ЗРК С-400, приобретенные у России, будут введены в эксплуатацию в апреле. На тот момент турецкие военные проходили обучение по использованию комплексов.

Однако 30 апреля Эрдоган сообщил, что из-за пандемии развертывание российских С-400 было временно приостановлено.

Теги: Турция, С-400
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