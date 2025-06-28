Российские военные заняли Червоную Зирку в ДНР
Российские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, сообщает Минобороны.
Село находится в Великоновоселковском районе, который расположен близ границы с Днепропетровской областью. По данным на 2001 год, там жили около 154 человек. В 2016-м власти Украины переименовали населенный пункт в Зирку.
25 июня ТАСС писал, что за село идут бои.
На этой неделе Минобороны отчиталось о занятии нескольких населенных пунктов в ДНР, в том числе Шевченко и Новосергеевки, Ялты и Дылеевки. Шевченко российские военные назвали важной точкой в наступлении в направлении Днепропетровской области.
Ведомство в начале июня сообщило о наступлении 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» в Днепропетровской области. Позже к ней присоединились подразделения 55-й мотострелковой бригады, а также группировка «Восток», подразделения которой действуют чуть южней. Кремль связывал наступление с созданием буферной зоны, о работе по формированию которой президент Владимир Путин заявил в конце мая.
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