 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные заняли Червоную Зирку в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Село находится недалеко от границы с Днепропетровской областью. В 2016 году власти Украины переименовали его в Зирку
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, сообщает Минобороны.

Село находится в Великоновоселковском районе, который расположен близ границы с Днепропетровской областью. По данным на 2001 год, там жили около 154 человек. В 2016-м власти Украины переименовали населенный пункт в Зирку.

25 июня ТАСС писал, что за село идут бои.

Российские военные заняли в ДНР Шевченко и Новосергеевку
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

На этой неделе Минобороны отчиталось о занятии нескольких населенных пунктов в ДНР, в том числе Шевченко и Новосергеевки, Ялты и Дылеевки. Шевченко российские военные назвали важной точкой в наступлении в направлении Днепропетровской области.

Ведомство в начале июня сообщило о наступлении 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» в Днепропетровской области. Позже к ней присоединились подразделения 55-й мотострелковой бригады, а также группировка «Восток», подразделения которой действуют чуть южней. Кремль связывал наступление с созданием буферной зоны, о работе по формированию которой президент Владимир Путин заявил в конце мая.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны ДНР Днепропетровская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о занятии двух пунктов в Харьковской области и ДНР
Политика
Минобороны заявило о занятии Ялты в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии села в Харьковской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
WP узнала, что Иран «чуть не убил» Помпео в Париже в 2022 году Политика, 13:23
Поверенного России вызвали в МИД Азербайджана после задержаний на Урале Политика, 13:18
Goal узнал о планах ПСЖ заменить Сафонова вратарем «Ромы» Спорт, 13:13
В работе оператора T2 произошел сбой Технологии и медиа, 13:07
Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление сына Адама с женитьбой Политика, 13:02
Le Monde сообщила о появлении сервиса заказных убийств на основе Telegram Общество, 12:56
Лучшая футболистка мира попала в больницу с вирусным менингитом Спорт, 12:49
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Террорист-смертник протаранил военную колонну в Пакистане Общество, 12:39
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер прервал серию поражений Спорт, 12:18
Московский выпускной — 2025 на ВДНХ. Фоторепортаж Общество, 12:17 
В ДТП под Минском погибли четверо россиян Общество, 12:13
Российские военные заняли Червоную Зирку в ДНР Политика, 12:10
Мосбиржа запланировала около 50 сделок pre-IPO Инвестиции, 12:07