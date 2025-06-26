Российские военные заняли в ДНР Шевченко и Новосергеевку

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Российские военные взяли под свой контроль еще два населенных пункта на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны.

По данным ведомства, подразделениям группировки войск «Восток» удалось занять населенный пункт Шевченко. Одновременно с этим подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Новосергеевка.

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