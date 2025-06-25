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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео взятия Ялты в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео взятия Ялты в ДНР
Video

Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» установили контроль над поселком Ялта в Велико-Новоселовском районе Донецкой народной республики (ДНР) менее чем за трое суток, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны, опубликовав кадры боевых действий.

«Штурмовики зачистили все здания и развернули российские флаги, а инженерно-саперные группы разминировали участки местности и прилегающую к поселку территорию», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что освобождение Ялты стало уже третьим успешным эпизодом в наступательной операции группировки «Восток» за последние пять суток после взятия под контроль Запорожья и поселка Перебудова в ДНР.

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О том, что российские военные взяли под контроль Ялту в ДНР, стало известно сегодня, 25 июня.

Село Ялта располагается приблизительно в 2 км к северу от села Запорожье, о контроле над которым Минобороны сообщило 21 июня.

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по позициям трех бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Камышевахи, Воскресенки, Шевченко в ДНР, Успеновки и села Сладкое в Запорожской области.

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Теги
Плугина Ирина
Ялта Минобороны ДНР
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