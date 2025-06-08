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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска начали продвижение в Днепропетровской области

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Военная операция на Украине
Группировка «Центр» продолжает наступать в Днепропетровской области, заявило Минобороны. Ранее на этой неделе ведомство отчиталось о занятии Федоровки в ДНР у границ с областью
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

В сводке ведомства говорится, что группировка нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка.

К границе Днепропетровской области в середине мая российские войска максимально приблизились на красноармейском (покровском) направлении. Там к 12 мая расстояние до границы региона с ДНР составляло порядка 1 км.

В Днепропетровской области объявили вторую волну эвакуации
Политика
Фото:Laurel Chor / Keystone Press Agency / Global Look Press

6 июня Минобороны отчиталось о занятии села Федоровка на западном берегу реки Мокрые Ялы в ДНР. Населенный пункт находится на дороге, связывающей Великую Новоселку и крупное село Комар, а чуть севернее расположено шоссе, ведущее в Днепропетровскую область.

В конце апреля в восточной части Днепропетровской области, к которой приблизилась зона боевых действий, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Под эвакуацию попали населенные пункты в Межевском и Синельниковском районах. Месяц спустя зону эвакуации расширили.

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Теги
Днепропетровская область Украина Минобороны Военная операция на Украине ДНР
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