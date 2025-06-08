Российские войска начали продвижение в Днепропетровской области
Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
В сводке ведомства говорится, что группировка нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка.
К границе Днепропетровской области в середине мая российские войска максимально приблизились на красноармейском (покровском) направлении. Там к 12 мая расстояние до границы региона с ДНР составляло порядка 1 км.
6 июня Минобороны отчиталось о занятии села Федоровка на западном берегу реки Мокрые Ялы в ДНР. Населенный пункт находится на дороге, связывающей Великую Новоселку и крупное село Комар, а чуть севернее расположено шоссе, ведущее в Днепропетровскую область.
В конце апреля в восточной части Днепропетровской области, к которой приблизилась зона боевых действий, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Под эвакуацию попали населенные пункты в Межевском и Синельниковском районах. Месяц спустя зону эвакуации расширили.
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