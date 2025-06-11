Вторая российская группировка войск вышла к Днепропетровской области
Вторая российская группировка войск вышла к западной границе ДНР и присоединилась к наступлению в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
В воскресенье Минобороны сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Теперь к 90-й танковой дивизии присоединились подразделения 55-й мотострелковой бригады, а также группировка «Восток», подразделения которой действуют чуть южней.
В сводке военного ведомства не упомянуто, в районе каких именно населенных пунктов Днепропетровской области идет продвижение. Накануне упоминалось об ударах по позициям украинской армии в районе Малиевки.
Материал дополняется.
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов