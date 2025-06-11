Вторая российская группировка войск вышла к Днепропетровской области

Минобороны сообщило о продолжении боев в Днепропетровской области

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вторая российская группировка войск вышла к западной границе ДНР и присоединилась к наступлению в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

В воскресенье Минобороны сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Теперь к 90-й танковой дивизии присоединились подразделения 55-й мотострелковой бригады, а также группировка «Восток», подразделения которой действуют чуть южней.

В сводке военного ведомства не упомянуто, в районе каких именно населенных пунктов Днепропетровской области идет продвижение. Накануне упоминалось об ударах по позициям украинской армии в районе Малиевки.

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