Песков связал наступление в Днепропетровской области с созданием буферной зоны

Кремль связал наступление в Днепропетровской области с буферной зоной

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наступление российских войск в Днепропетровской области Украины является частью работы по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«В том числе, безусловно», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что о нюансах боевых действий надо спрашивать Минобороны.

Министерство накануне заявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области.

Генштаб ВСУ это не подтвердил, но в Силах обороны юга Украины заявили о напряженной ситуации на границе с Днепропетровской областью, особенно в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады.

В конце апреля глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что военные создадут на соседних территориях Украины зону безопасности. 22 мая президент Владимир Путин заявил о начатой работе по формированию буферной зоны, добавив, что она необходима для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.

На этом фоне власти граничащих с Россией украинских регионов продолжают эвакуацию жителей. В конце апреля о вывозе семей с детьми объявили в восточной части Днепропетровской области, позднее зону эвакуации расширили.

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