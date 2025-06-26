Минобороны назвало взятие Шевченко важной точкой наступления
Взятие населенного пункта Шевченко в ДНР стало важным этапом, заявили в Минобороны России. Там указали, что это важная точка в наступлении «подразделений группировки войск «Восток» в направлении Днепропетровской области».
«При поддержке артиллерии и ударных БПЛА украинские формирования были вытеснены за пределы села», — сообщили в Минобороны.
Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Шевченко и Новосергеевка, сообщили в Минобороны России.
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