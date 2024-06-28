Власти Украины заявили, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению

С начала года украинские власти сообщали об уничтожении и сильных повреждениях десятков ТЭС. По словам главы Ивано-Франковской ОВА, построенная в СССР Бурштынская ТЭС мощностью 2334 МВт восстановлению не подлежит

Бурштынская ТЭС (Фото: Raimond Spekking / Wikimedia Commons)

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области на западе Украины получила сильные повреждения в результате обстрелов и не подлежит восстановлению, заявила глава местной ОВА Светлана Онищук, передает «Страна.ua».

По ее словам, по ТЭС было 12 «прилетов», в результате чего она оказалась «очень сильно разрушена». Глава администрации уточнила, что у станции разрушены крыша и стены, поэтому, если будут морозы, — «все замерзнет».

Также, как указала Онищук, из-за разрушения ТЭС этой зимой город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды, в связи с чем власти области уже обратились за помощью к правительству.

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Установленная мощность — 2334 МВт. Основное технологическое топливо — уголь украинских угольных бассейнов, вспомогательное — природный газ и мазут. Все 12 энергоблоков ТЭС были введены в эксплуатацию в 1965–1969 годах. О повреждении ТЭС еще в марте сообщал исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. Тогда он отмечал, что поврежденные энергоблоки подлежат восстановлению.

О взрывах в Ивано-Франковской области украинские СМИ сообщали в ночь на 27 июня. Воздушная тревога тогда действовала во всех регионах Украины. Днем в тот же день Минобороны России отчиталось об ударе по аэродромам Украины, где планируют разместить западные самолеты. В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

Об ударах по энергообъектам Украины Минобороны отчитывалось ранее сегодня: по данным ведомства, за последнюю неделю (с 22 по 28 июня) по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, было нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

В мае, на фоне разрушений сразу нескольких крупных ТЭС, на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. В начале июня Financial Times (FT) со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала более чем вдвое — с 55 до 20 ГВт.

В «Укрэнерго» предупреждали, что к зиме удастся восстановить работу лишь нескольких поврежденных энергоблоков. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на ремонт объектов энергетики потребуется около $1 млрд.