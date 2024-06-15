В «Укрэнерго» предупредили, что следующая неделя будет сложнее

На следующей неделе ситуация с энергией на Украине станет сложнее в связи с ростом потребления из-за жары и ремонта энергоблока, заявил глава правления «Укрэнерго» Кудрицкий. На Украине действуют графики отключения света

На следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет сложнее, чем на этой, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Украинской правде».

Уже с 15 июня на АЭС ожидается пониженная мощность, а «в середине двадцатых чисел июня» она снизится еще, рассказал он. Кудрицкий уточнил, что избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за двух факторов: роста энергопотребления из-за жары и вывода в ремонт одного из энергоблоков атомной электростанции.

«Поскольку топливо обладает способностью вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает — его надо точно менять. Поэтому эти вещи очень трудно как-то «подвинуть» во времени. Это можно отсрочить на несколько дней или на неделю, такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС», — отметил он.

Кудрицкий также рассказал, что к зиме не удастся восстановить все энергоблоки, выразив надежду, что получится возобновить работу нескольких. «Зима будет очень сложной. Ведь летом в Украине потребление обычно на 35% меньше, чем зимой. Если мы имеем дефицит даже сейчас, то очевидно, что зима принесет еще больше проблем, связанных с тем, как покрыть дефицит и обеспечить спрос на электроэнергию», — подчеркнул глава правления «Укрэнерго».

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В мае в стране ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Меры будут действовать с 18:00 до 00:00 местного времени.

В «Укрэнерго» уже говорили, что до зимы не получится восстановить все поврежденные энергоблоки. Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале мая заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. По оценкам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, бесперебойная подача электроэнергии на Украине станет возможной к 2027 году.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.