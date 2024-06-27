Минобороны: Россия ударила по аэродромам Украины, где разместят самолеты Запада

Минобороны сообщило об ударе по аэродромам Украины

По украинским аэродромам, где планируют разместить западные самолеты, нанесен групповой удар, все объекты поражены, сообщило Минобороны. Взрывы произошли в Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (Фото: Global Look Press)

️Российские военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетой «Кинжал», по аэродромам на Украине, где планируют разместить западные самолеты, сообщили в Минобороны.

«Утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны заявило, что цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли на всей территории страны. Накануне вечером взрывы также прогремели в Харькове и Херсоне.

Западные страны в 2024 году планируют поставить Киеву около 60 истребителей F-16 производства США. Москва осуждает любую помощь Украине. Президент России Владимир Путин утверждал, что F-16 «будут гореть так же, как и поставленные Западом танки». Он также отмечал вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.