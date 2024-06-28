Кремль увидел плохие перспективы в смене главного дипломата ЕС

Кремль не видит проявления «дипломатических наклонностей» у премьера Эстонии Каи Каллас, которая может стать новым главным дипломатом ЕС. Каллас, среди прочего, требовала не выдавать россиянам шенгенские визы

Кая Каллас (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Премьер Эстонии Кая Каллас, чью кандидатуру лидеры ЕС утвердили на пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности, известна русофобскими заявлениями, перспективы в отношениях Москвы и Брюсселя плохие, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Комментируя кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которую вновь рекомендовали на пост главы Еврокомиссии, Песков отметил, что она не сторонница нормализации отношений, «тут ничего не меняется».

«Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно такими непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями. Поэтому не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», — сказал Песков.

В августе 2023 года Каллас, выступающая в поддержку Украины и с резкой критикой в адрес России, оказалась в центре скандала из-за компании, 24% в которой принадлежит ее мужу Арво Халлику. Портал ERR тогда сообщил, что фирма Stark Logistics зарабатывает миллионы евро на грузоперевозках в России. Глава компании Кристиан Крааг говорил, что у фирмы остался один эстонский клиент, которому они помогают завершить «предыдущие, действительные и законные международные контракты с Россией». Каллас после публикации говорила, что не имеет «ни малейшего представления» о бизнесе ее мужа, сказала, что у него нет клиентов в России, а ей нечего скрывать. Президент Эстонии Алар Карис говорил, что предпочел бы, чтобы Каллас ушла в отставку «в самом начале цепочки событий».

В начале марта издание Politico со ссылкой на источник писало, что в ЕС сомневаются в кандидатуре Каллас из-за ее слишком резкого отношения к россиянам. «Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО. Мы действительно поставим на эту должность того, кому нравится есть россиян на завтрак?» — сказал собеседник издания. Каллас в ответ опубликовала фото своего завтрака — мюсли с черникой и йогуртом.

Каллас требовала прекратить выдавать россиянам шенгенские визы, назвав поездки в Европу привилегией, а не правом человека.

В России Каллас объявлена в розыск, ее карточку обнаружили в базе МВД в феврале 2024-го.