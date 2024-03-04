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Политика ,  
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Politico узнала о сомнениях в назначении Каллас главным дипломатом ЕС

Politico: Кая Каллас может не получить пост в ЕС из-за отношения к россиянам
Эстонский премьер Каллас делала резкие заявления в отношении россиян, это вызывает сомнения в ее кандидатуре на пост главы дипломатии Евросоюза, выяснила Politico. В странах Балтии отмечают предвзятость со стороны Западной Европы
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Эстонского премьера Каю Каллас вряд ли назначат на должность верховного представителя по иностранным делам Евросоюза после отставки Жозепа Борреля, поскольку она выступает с резкими заявлениями в адрес россиян. Об этом сообщил Politico европейский источник.

«Я не вижу, чтобы Франция и Германия согласились с этим по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО. Мы действительно поставим на эту должность кого-то, кто предпочитает есть россиян на завтрак?» — задался вопросом собеседник издания.

Он отметил, что тема назначения Каллас остается «чувствительной» для властей некоторых стран Евросоюза, несмотря на то, что ее возможное назначение на пост главы дипломатии ЕС несколько месяцев обсуждалось среди высокопоставленных чиновников, ожидавших поддержку со стороны французского президента Эмманюэля Макрона.

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Кая Каллас

Собеседники в правительствах стран Балтии жалуются на предвзятое отношение со стороны Западной Европы, которые интерпретируют настороженное отношение к России как воинственность, отмечает Politico.

«Мы [в Латвии] чувствуем, что с нами недостаточно консультировались», — признал бывший министр обороны республики Артис Пабрикс, говоря о процессе отбора на должность генсека НАТО.

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга завершается в октябре. Фаворитом считается нидерландский премьер Марк Рютте. Многие страны альянса поддерживают его кандидатуру, поскольку считают его способным управлять Трампом, выяснил Bloomberg.

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Каллас выражала заинтересованность в посте генсека альянса и отмечала, что, если будет выбран Рютте, возникнет вопрос, «есть ли в НАТО страны первого и второго ранга». «Мы равны или не равны? Так что эти вопросы все еще остаются», — указала эстонский премьер.

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

Прошлым летом журналисты выяснили, что компания Stark Logistics, в которой мужу эстонского премьера Арво Халлику принадлежат 24%, продолжает занимается перевозкой грузов между Эстонией и Россией, несмотря на публичные заявления о прекращении этой работы и призывы Каллас устроить Москве экономическую блокаду. Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Как отмечали журналисты, в компании по-прежнему есть менеджер по логистике с Россией, а Stark Logistics продолжает транспортировку товаров в эту страну.

В компании заверили, что новые грузы в Россию не отправляются, только завершаются старые контракты.

Каллас спустя сутки после публикации расследования пояснила, что была не в курсе дел мужа и ей нечего скрывать. «Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вся торговля и бизнес с Россией должны прекратиться до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину», — подчеркнула премьер Эстонии.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эстония Евросоюз Жозеп Боррель Кая Каллас
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